En el municipio de Chitaraque, Boyacá, los niños se encuentran afectados por una grave situación que ya completa un buen tiempo, pues el colegio del pueblo funciona en una plaza de mercado, en condiciones que no son dignas para que los estudiantes se formen académicamente, según se informó en Noticias Caracol.

En el lugar estudian más de 100 alumnos, pero la situación es tan difícil que les toca estudiar aglomerados, donde hay humedad en las paredes y la profesora ni siquiera un escritorio para sentarse y el ruido que hay en el lugar es indescriptible, pues se escuchan los gritos de los coteros que descargan y transportan los alimentos, de acuerdo con el noticiero.

“Tenemos tristeza no es justo estar en un lugar que no es el adecuado. Pedimos que nos ayuden a acomodarnos y que nos cambien la escuela porque nos sentimos muy apretados”, dijo una de las alumnas al citado medio.

Además, el proceso de enseñanza no es el mejor, ya que no se cuenta con la infraestructura suficiente para implementar otros métodos de aprendizaje, según explicó una de las profesoras del improvisado colegio.

“Debemos hacer todas las actividades acá, los niños toman onces, almuerzo, en un recinto que es muy pequeño. No tenemos espacios necesarios para las actividades escolares, no hay un lugar para organizar una biblioteca, una sala de informática. En mi sitio de trabajo no hay un escritorio donde poner las cosas ni para sentarme un momento”, comentó.

Aunque inicialmente se pensaba que era algo transitorio, los estudiantes llevan más de 6 años en estas instalaciones. Las explicaciones de por qué no avanzan las obras no son claras, desde la Alcaldía dicen que en el lugar donde se estaba construyendo la escuela un terreno cedió y no tienen el dinero suficiente para reiniciar labores.