Sobre las 3:00 p. m. del pasado jueves, 9 de febrero, se reportó la caída de una mujer, identificada como María García, quien transitaba sobre el puente peatonal de la estación de Transmilenio Paloquemao, en el centro de Bogotá.

Según el reporte, su caída se debió a la ausencia de algunas láminas de aluminio sobre la infraestructura que, al parecer, habían sido robadas días antes por algunos delincuentes.

En videos compartidos en redes sociales se aprecia a la víctima tendida sobre el suelo recibiendo auxilio de quienes estaban en el lugar, mientras aguarda a la llegada de una ambulancia para recibir asistencia médica.

Sin embargo, en la mañana de este viernes se conoció el testimonio de esta mujer, de 35 años, que cayó de una altura cercana a los 3 metros y que quedó con fracturas en la cadera y clavícula.

“Yo me siento muy mal, no me puedo mover, fue un golpe muy duro, gracias a Dios estoy con vida. Necesito un apoyo para que me colaboren porque tengo que estar mes y medio en reposo. No puedo trabajar y yo sustento mi hogar”, expresó María García en la primera emisión de ‘Noticias Caracol’.

Adicionalmente, le pidió a los funcionarios tanto de la Alcaldía Mayor de Bogotá como de Transmilenio que reparen los puentes que son vandalizados por saqueadores, puesto que de haberlo, hecho su caso pudo haberse evitado.

“Por favor arreglen esos puentes, no dejen eso así porque esta vez pasó conmigo y, gracias a Dios no perdí la vida; pero más adelante puede pasar con otras personas e incluso niños. Eso es una irresponsabilidad”, mencionó García.