La estudiante del IED Nicolás Buenaventura, identificada como Shadia Sofía Armenta Villalobos, cursaba sexto grado y presentó síntomas como fiebre y malestar general, los cuales asociaron al virus conocido como gripe porcina.

Según sus familiares, la menor presentaba estos quebrantos de salud desde el pasado 2 de junio y fue tratada inicialmente con medicamentos; no obstante, con el pasar de los días la salud de la niña fue empeorando al punto que sufrió un desvanecimiento.

“El 8 de junio tomó un vaso de agua y, de inmediato, se desmayó”, citó el portal Hoy Diario del Magdalena.

“Al ver que no me respondía, pedí ayuda y la trasladé hasta un centro médico, donde tras varios minutos de estar allí, me dijeron que había muerto. El mundo se me vino encima”, dijo la mamá de la niña al medio antes citado.

La menor de 11 años falleció en el puesto de salud del barrio Bastidas. Posteriormente, su cuerpo fue llevado al Hospital Julio Méndez Barreneche para el proceso de necropsia, la cual determinó las causas de su muerte.

Entre tanto y ante el brote del virus, en el colegio cesaron las actividades desde el 13 al 16 de junio y estas se llevan a cabo de manera virtual, luego de que comenzará una proceso de desinfección para evitar más contagios, de acuerdo con la rectora de la institución, Johana Díaz Carreño.

Por último, las autoridades sanitarias de Santa Marta se encuentran haciendo una vigilancia epidemiológica en la residencia de la niña (barrio Luis R Calvo), en su institución educativa, y también en las Instituciones Prestadoras de Salud.