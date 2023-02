La FM, una de las emisoras más escuchadas del país, está cumpliendo 5 años y por eso Luis Carlos Vélez contó los pormenores del día a día en ese grupo de trabajo radial.

Vélez, con una amplia trayectoria en medios nacionales e internacionales, calificó a su mesa de trabajo como “la mejor de Colombia” y se regó en elogios hacia sus compañeros.

El informativo de Vélez en La FM cumplió 5 años:

“No creo equivocarme al considerar que se trata de la mejor mesa de Colombia. Está conformada por profesionales que tienen un bagaje periodístico muy profundo, con diferentes profesiones y opiniones”, detalló Vélez en diálogo con La República.

El periodista añadió que su labor es fluida al tener la oportunidad de trabajar con “amigos” en el informativo que se emite en La FM de 4 de la mañana a 10 de la mañana (lunes a viernes).

“Otra herramienta que nos caracteriza, es que es una mesa de amigos. Todos nos conocemos hace mucho tiempo; cuando me levanto por la mañana a hacer el programa, no me levanto con la presión de hacer un programa de radio, sino a conversar con mis amigos“, agregó Vélez en ese diario.

Asimismo, Vélez agradeció a su audiencia y valoró el esfuerzo de su grupo de trabajo por la adaptación a las plataformas digitales en tiempos en los que la radio se escucha cada vez más por internet o aplicaciones.