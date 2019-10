El informativo entrevistó a varios ciudadanos de la capital de Antioquia que confirmaron que Adriana Torres, quien se presentó al país como monja cuando el pasado martes apoyó al senador Álvaro Uribe a las afueras del Palacio de Justicia, sí frecuentaba las plazas de mercado de la ciudad pidiendo alimentos a nombre de las comunidades pobres y que después los vendía en esos sectores, tal cual denunciaron varias personas en el transcurso de la semana.

Un hombre venezolano que trabaja en la Plaza Minorista de Medellín le aseguró a Noticias Uno que la falsa monja uribista le dijo que “me fuera para mi país, que me fuera a morir de hambre para que me mataran”. Claramente reflexivo por ese ataque que recibió de la mujer hace un tiempo, el extranjero concluyó: “Ella no es monja de nada. Es el diablo”.

Habitantes del barrio Bello Oriente de Medellín, ubicado en la comuna 3 de la ciudad, se sumaron a las numerosas denuncias que hicieron sus vecinos después de que la seguidora del partido Centro Democrático se hiciera viral.

“Ella pedía para los niños más pobres de los barrios y venia aquí y lo vendía”, “Humillativa, grosera”, “No sé si ella solo venía aquí con un objetivo económico”, fueron algunos de los testimonios que entregaron los habitantes de ese sector a Noticias Uno.