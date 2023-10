Los hechos se registraron en el sector de Villanueva, Medellín. El docente Roger González relató que dos hombres armados lo intimidaron y lo empujaron y le robaron su moto que está avaluada en 17 millones de pesos.

“Me tumban de la moto, yo forcejeo con ellos, me dicen que entregue todo lo que tengo”, relató González a Noticias Caracol.

La víctima del atraco contó que su reacción fue irse a los puños con los señalados ladrones, en la ciudad donde Fiscalía ocupó el museo de Pablo Escobar en El Poblado. “Muy asustado, empiezo a golpearme con ellos. Las laceraciones que me hicieron con el arma traumática me han generado molestias en la parte física”, añadió González.

(Lea también: Cómo afectará el cese de las exportaciones de Israel a Medellín; no recibiría un dineral)

El profesor contó que, hasta ahora, las autoridades no han dado respuesta por el atraco y solicitó ayuda para recuperar su motocicleta.

“Hasta ahora no me han dado ninguna respuesta. Ni me han llamado. Simplemente me tomaron unos datos, se fueron y nada más”, puntualizó el profesor.

De acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia, en lo que va del año se han registrado 25.680 denuncias por hurto en la capital antioqueña.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.