La queja que interpuso un grupo de vendedores ambulantes la recogió la Veeduría de espacio público en Cartagena (Vespu), que mediante un comunicado le pidió explicaciones a la entidad sobre cómo se repartió el dinero que donó el actor para quienes le colaboraron en la grabación de su película ‘Gemini Man’, informó La F.M.

“Hemos estado investigando con los vendedores, y efectivamente a través de los supervisores y brigadistas de Espacio Público se repartieron los dineros, pero no llegó completa la cantidad de dinero que se había prometido”, explicó la presidenta de la Vespu, María Rocha, citada por la emisora.

Rocha dijo que en la carta se pide a la entidad que aclare la situación, ya que la producción del rodaje (Dynamo Producciones S.A.S.) les prometió a los vendedores que por cada día de grabación les daría 200.000 pesos.

“Will Smith nos aseguró que nos darían 200 mil pesos por día, pero lo que nos dieron fue 100 mil pesos. La pregunta: ¿Dónde está el resto del dinero?”, agregó Rocha, de acuerdo con ese medio.

Pero la oficina de Espacio Público respondió que si bien hubo un acuerdo con la productora para el aprovechamiento económico temporal entre el Baluarte San Francisco Javier y el Museo Naval, en el Centro Histórico, no es su responsabilidad vigilar si se repartió o no el dinero que donó Will Smith.

“El pago por concepto de aprovechamiento económico o utilización de los espacios se consignó al fondo fiduciario de la Alcaldía. No es conocimiento, ni competencia de esta oficina determinar si hubo distribución de dineros a los vendedores ambulantes”, respondió Luzmila Pertuz, gerente de la dependencia, citada por la emisora y por El Universal.

Así las cosas, dicen, presuntamente, los 100.000 pesos a los comerciantes informales. Incluso, dicen estar dispuestos a sostener esta versión ante las autoridades, si es necesario.

