Inseguridad disparada, dos ciudadanos denunciaron que fueron víctimas de hurto “encañonados”, les quitaron las motocicletas en menos de 24 horas. Piden mayor patrullaje por parte de la Policía en Pasto.

Tu Barco Noticias Pasto contactó a una de las víctimas y conoció a detalle cómo operan los delincuentes, los cuales lograron hurtarle la motocicleta.

“Fue a las 10:40 p.m. en el barrio Aranda. Yo me dirigía a mi hogar después de salir de mi universidad, 6 personas me siguieron, me alcanzaron entrando a la casa, donde me amenazaron con dos armas de fuego”, dijo una de las victimas de hurto.

La motocicleta hurtada de placas KGG 15G le pertenece a un ciudadano, estudiante universitario, dicho hecho ya fue denunciado a las autoridades.