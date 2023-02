La muerte de Yuleida Manosalva Rodríguez, de 45 años, conocida el pasado 11 de febrero, parecía una muerte violenta extraña por investigar. Su cuerpo fue encontrado tapado con una sábana dentro de la habitación que tenía arrendada en un inmueble del barrio El Prado, al sur de Valledupar, donde vivía con su compañero sentimental.

La violenta escena quedó en evidencia luego de que una hermana de Yuleida se acercara a la vivienda a buscarla luego de que avisaran que no había asistido al centro médico a trabajar como secretaria.

Al encontrar el cadáver, las autoridades notaron que Yuleida fue asesinada con arma blanca, y que el principal sospechoso sería el compañero sentimental, Jhonatan Camargo Seguro Díaz, quien se marchó de manera repentina de la vivienda.

La confesión

No obstante, la sospecha prontamente pasó a ser una certeza por boca del mismo asesino. El pasado 12 de febrero Jhonatan Camargo Seguro Díaz en compañía de su mamá se entregó en la estación de Policía del municipio de El Banco, Magdalena, para confesar que había sido el asesino de Yuleida Manosalva Rodríguez.

El joven de 21 años en un interrogatorio confesó que el crimen sucedió la noche del pasado 7 de febrero cuando Yuleida Manosalva regresó de trabajar.

En la habitación discutieron porque la mujer notó que Jhonatan Camargo había empeñado algunos de sus electrodomésticos para obtener dinero y comprar estupefacientes, puesto que tenía problemas de drogadicción.

Por eso, estando en éxtasis bajo las sustancias alucinógenas el joven se abalanzó sobre la mujer con una almohada mientras estaba acostada boca abajo en la cama. La mujer intentó defenderse y el joven sacó un arma blanca de la pretina del pantalón y la atacó de manera indiscriminada.

“Como yo estaba lleno de sangre en ese momento me cambié de ropa, me bañé y la dejé tirada en el cuarto. Yo no tenía ropa porque también la había vendido para consumir sustancias alucinógenas. Me coloqué un jean y una blusa de ella, salí de la pieza, le eché candado por fuera y me metí a otra pieza a dormir mientras se me pasaba lo que tenía por los efectos de la droga”, dijo Jhonatan Camargo Seguro a las autoridades.

Después con la luz del día el joven se despertó y se encontró con el conductor del taxi que todos los días transportaba a Yuleida Manosalva a su trabajo, a quien le manifestó que ya se había marchado.

“Yo tenía puesta la ropa de Yuleida, salí hacia la calle 44, me embarqué en una buseta para irme para el Banco y como no tenía plata sino el celular de ella, negocié el celular con el señor del bus por el pasaje y me llevó”, agregó.

Sin embargo, al poco tiempo sintió ‘cargos de conciencia porque quería a su pareja’ y decidió contar a su mamá lo sucedido para posteriormente entregarse.

Según la investigación, Jhonatan Camargo Seguro Díaz y Yuleida Manosalva Rodríguez se conocieron en la Unidad Integral de Salud Mental, SION, ubicada en Valledupar.

En el sitio Jhonatan Camargo Seguro estuvo recluido por tres meses por drogadicción, mientras que Yuleida Manosalva solo en un corto periodo de tiempo por depresión.

Es así que el pasado 31 de enero comenzaron a convivir en un inmueble del barrio El Prado.

Así las cosas, Jhonatan Camargo Seguro Díaz fue presentado ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de Control de Garantías de Valledupar para las audiencias preliminares.

La Fiscalía 14 seccional URI le imputó cargos al joven por el delito de feminicidio agravado, del cual se allanó.

Asimismo, el juzgado envió a Jhonatan Camargo Seguro Díaz a un centro carcelario de la ciudad.

El hombre en las próximas audiencias ante un juez de conocimiento podría recibir una condena que supera los 30 años de prisión.