Cada día, a las 3:00 a.m., Camilo Jiménez, conductor de bus en el corredor Soacha-Bogotá, se alista para poner a andar el vehículo que compró junto a un socio hace tres meses.

Antes de entregarle el bus a su compañero hace cuatro recorridos, en los que gasta seis horas, y en un buen día puede transportar hasta 200 pasajeros entre Compartir y la calle 80.

Desde que este conductor de 27 años supo en noticias que acabaría el convenio, que hoy permite el paso de su bus a Bogotá, vive una incertidumbre que comparten otros 500 conductores y casi 90.000 pasajeros que a diario se benefician de este servicio. “Tres familias viven de este bus”, expresó Jiménez, quien ayer estaba a la expectativa de la reunión entre la Alcaldía de Soacha, el Ministerio de Transporte y gremios de buses.

Ante dicha reunión, el grupo de conductores de Soacha, que cubren las rutas Corabastos, Compensar, Av. Boyacá, Éxito de la 80 y Teusaquillo, cancelaron el paro que tenían programado para este martes. Decidieron esperar noticias sobre el futuro del convenio, y este viernes 27 de octubre tomarán una decisión definitiva.

Jiménez trabaja en este oficio desde los 18 años, como muchos otros conductores. Él es consciente de que el transporte en Soacha tiene que reformularse, pero piensa que el anuncio de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, de que no renovaría el convenio que permite la entrada de buses urbanos de Soacha a la capital, fue abrupto y no tuvo en cuenta los empleos de los miles de conductores. “Esta es la hora en que no sabemos qué va a pasar después del 7 de noviembre que acabe el convenio”, añade.

