La sesión plenaria del Concejo de Floridablanca (Santander) terminó en una fiesta bailable. Al ritmo de Los 50 de Joselito, los corporados bailaron para celebrar el cumpleaños de su presidente.

“Saludamos de una manera muy especial al honorable concejal Néstor Alexander Bohorquez Meza, hoy en el día de su cumpleaños y le deseamos en este nuevo año de vida mucha salud, sabiduría, paz, bienestar y los mayores éxitos”, fue la celebración del Concejo municipal en sus redes sociales hacia las 6:39 a. m. de este miércoles.

Tres horas después, el recinto municipal se convirtió en una pista de baile con música en vivo y adornos con globos de colores. Los corporados y el personal de oficios varios se sumaron a la celebración.

“Una vez bailaba yo con mi novia en el Callao/ Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegao’/ Yo apretaba la cinturita y estaba yo entusiasmao’/ Cuando chequeé que mi suegra me tenía lo’ ojos clavao’”, cantaban los músicos contratados para tocar en el recinto de Floridablanca, donde unos estudiantes protestaron por falta de agua en el colegio.

La fiesta se armó por el cumpleaños del concejal Bohórquez, quien, además, es el presidente de esa corporación. En un video difundido en redes sociales se observan a varias parejas en la pista de baile.

“Hubo una sorpresa para mí, me llevaron una serenata y una atención por parte de algunas personas, estaba de cumpleaños, Solo fue una hora, me partieron la torta, me cantaron el cumpleaños, había un grupo de danzas y eso fue la actividad que hubo: un compartir”, explicó el presidente Bohórquez.

El funcionario agregó que en el recinto no hubo consumo de bebidas alcohólicas y que la reunión ocurrió después de las 9:00 a. m., cuando ya habían terminado las discusiones de la plenaria.

La concejal Milady Tovar explicó, por su parte, que la orquesta solo tocó tres canciones y que en el recinto luego se partió la torta.

