El abogado analiza el fracaso de la lista de candidatos a fiscal ‘ad hoc’ que entregó el primer mandatario; califica de “insólito que Duque no hubiere caído en la cuenta de la ilegalidad de integrar esa terna con su secretaria jurídica y con una magistrada de la Corte”, y considera “todavía más censurable que nadie le hubiese advertido de semejante disparate”.

Para el columnista de El Espectador, esta es apenas una muestra más de la inexperiencia del joven presidente, que para colmo de males conformó un gabinete de ministros que padecen el mismo mal:

“La del Interior no tiene autoridad y no convence; a la de Justicia se le cayó su reforma luego de enfrentarse neciamente con un teniente menor del liberalismo; el canciller, liderando la cruzada para que Andrés Felipe Arias tenga derecho a una segunda instancia que no existía cuando fue condenado y, además, nombrando a cuanto lagarto se le ocurre […]; la ministra de Educación, doblegada por los estudiantes; la de Trabajo, atajando a medias el paro nacional; el de Comercio, oficiando en Cúcuta de perseguidor con su excluyente sentencia de “ahora todos son duquistas”, y el de Defensa, intentando no irritar a los rabiosos uribistas pura sangre a la hora de definir la cúpula de la Fuerza Pública”.