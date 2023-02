Indignados se encuentran los habitantes de Chiriguaná, Cesar, por la realización de carnavales en medio de la presunta deuda de la Administración local a empleados de la entidad territorial.

Denunciantes aseguran que, además de estos compromisos pendientes, hay obras públicas sin terminar bajo el pretexto de la falta de dinero. Muchos se preguntan por qué entonces sí hay recursos para traer artistas de la talla de ‘Checo’ Acosta o el ‘Mono’ Zabaleta.

“La actual Administración adeuda a los empleados entre 8 y 9 meses de salario, aproximadamente. La gente está muy inconforme porque la Alcaldía viene desarrollando actividades para mostrarse, pero lo verdaderamente importante –como las obras públicas– no han avanzado, como es el caso de Popontes. Fui en días pasados a ese corregimiento y me di cuenta que el tema de obra civil del alcalde, del cual se hace alarde, no tiene ni 10 metros de pavimento”, dijo a EL PILÓN María Martínez, ciudadana de Chiriguaná.