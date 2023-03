Más de 900 alumnos de la Institución Educativa Hilda Aguilar Meneses de La Jagua de Ibirico (Cesar) desde hace 8 días decidieron entrar en paro ya que tienen varias exigencias a la Secretaría de Educación Municipal y Departamental.

Solicitan la contratación de aseadores debido a que el plantel educativo se encuentra sucio y con excremento de palomas en cualquier espacio. También el nombramiento de más docentes y personal administrativo, al igual que celadores suficientes ya que la extensión de la infraestructura es amplia y uno solo no da abasto.

Esta situación ha llevado que se presenten hurtos de ventiladores de aires acondicionados.

“Hacen falta cinco docentes de planta y hay una problemática de salubridad por la gran cantidad de palomas, los baños también están en mal estado”, dijo Luz Mery Rincón representante de los padres de familia del colegio.

También indicó que: “La Secretaría de Educación Municipal nos ha indicado que la ley les prohíbe contratar y que es con la departamental y esta nos dice que no tienen la planta creada para nombrar los docentes que hacen falta, que eso es de resorte nacional. Le pedimos a la administración municipal que nos ayude porque los niños están perdiendo clases”.

Referente a esta situación el secretario de Educación de La Jagua de Ibirico, Rodrigo Soto, expresó que de acuerdo a la Ley 115 del 2001, no es de responsabilidad municipal la contratación en instituciones educativas.

“Es responsabilidad del departamento, sin embargo, hemos ayudado al colegio otorgándole unos insumos para esta problemática, esto no sucede solo en este colegio, sino en todos, la inseguridad en los colegios es preocupante, en varias oportunidades hemos comprado abanicos porque se los roban, igualmente aire y ya no sabemos qué hacer; más aún cuando la situación le compete a la Secretaría de Educación Departamental por ello hacemos un llamado para que tomen cartas en el asunto”, dijo el funcionario.

Añadió que: “Ayer (lunes) vinieron pero no solucionaron, indicaron que no era problemática solamente en el departamento sino en el país. No queremos que las demás instituciones educativas se vayan a paro, pero si no actuamos bajo la norma nos vamos a problemas disciplinarios y judiciales”, puntualizó Rodrigo Soto.

