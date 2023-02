El domingo 12 de febrero se vivió momentos de angustia por un incendio en la discoteca Incógnito de Bogotá, ubicada en la localidad de Chapinero, dentro del lugar había alrededor de 500 personas, quienes fueron evacuadas por el accidente, el cual habría sido provocado porque uno de los asistentes prendió una luz de bengala.

(Lea también: Otro DJ fue asesinado en Bogotá: le dispararon saliendo de bar en el que trabajaba)

Las llamas fueron apagadas por los bomberos de Chapinero, sin embargo, esta lamentable situación se suma a una serie de quejas presentadas por los habitantes de la zona, quienes desde hace más de dos años le han solicitado el cierre del club al Distrito, teniendo en cuenta que estaría incumpliendo la norma de usos de suelo.

De acuerdo con la comunidad, el sitio, ubicado sobre la carrera 14 #85-31, es propiedad del exsenador José Blackburn, y su representante legal es el reconocido dj Sebastián Ortiz. Asimismo, es un inmueble que está atravesando un proceso de expropiación desde agosto del 2021, ya que está ubicado en un espacio en el que se construirá un proyecto urbanístico.

“A pesar de este contexto y de conocer que este inmueble tiene permiso de uso exclusivamente de carácter residencial —según informa la misma Alcaldía Local de Chapinero—, la hija del exsenador y encargada de administrar el local, Viviana Blackburn, se lo alquiló desde el 21 de mayo de 2021 a los socios de Incógnito para que montaran la discoteca. Para ese momento era claro que ahí no podía ni puede funcionar un establecimiento de estas características por las normas de uso de suelo”, señalaron los habitantes de la zona.

Incluso, la comunidad le dijo a El Espectador que el pasado 4 de febrero de 2022, la alcaldía local de Chapinero visitó el club y que el mismo alcalde Óscar Yesid Ramos Calderón habría alertado irregularidades y solicitó a la Policía una inspección. Sin embargo, nada de esto sucedió, y ya pasó más de dos años en los que los habitantes de la zona no ven acciones concretas frente a su petición.

“Es curioso que en la inspección de Policía no hiciera nada durante un año al respecto, a pesar de las continuas quejas y reclamos que han realizado los vecinos durante todo el 2022. La pregunta es: ¿quién dejó operar y seguir operando a la discoteca Incógnito en un inmueble que solo tiene permiso para uso residencial? y ¿Por qué se ignoraron los reclamos de los vecinos durante un año?”, comentan los ciudadanos.

Asimismo, afirman que los mismos socios de Incógnito son los del club Octava, ubicado en la carrera 8 #63-41, en donde también se presentó un incendio el pasado 18 de enero de 2023.

De acuerdo con los documentos presentados por la ciudadanía, hay una carta del exsecretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto dirigida al coronel Herbert Luguiy Benavidez Balderrama, en la que comunican el traslado del radicado 20225410532921, el cual se trata de una denuncia anónima en contra del club y del representante Ortiz, por:

“Operar el establecimiento en horarios no permitidos, cortes de agua al público para incrementar ventas, ingreso de menores de edad, expendido de drogas, maltrato al público por parte del personal de seguridad, contratación ilegal de personas, no salidas de emergencia ni planes de contingencia, sobrecupos en la capacidad de aforo, uso de suelo, no cobra impoconsumo en cover, reporte de ventas falsas ante la Dian, corromper y comprar a la Policía, entre otros”, se lee en el documento del exsecretario, enviada el pasado 16 de septiembre de 2022.

(Vea también: Volqueta se estrelló contra 2 buses del SITP: uno de los vehículos quedó como un sándwich)

Por otra parte, hay un documento enviado por el alcalde local de Chapinero en respuesta a uno de los derechos de petición de la comunidad, en este el funcionario señala que en la visita del pasado 4 de febrero de 2022, el club presentó toda la documentación que exige el artículo 87 de la ley 1801 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, sin embargo, aclara que el lugar no está acatando la norma de uso de suelo.

“Una vez consultado el plano cartográfico de la Secretaría Distrital de Planeación, se verifica que la actividad de alto impacto bar-discoteca, no es permitido en la dirección carrera 14 #85-31, por lo cual por medio del memorando con radicado número 2022523490100094E se solicita la apertura del expediente en las inspecciones de Policía”, escribió el alcalde Ramos.

Por su parte, la comunidad se sigue preguntando: “¿quién hace las verificaciones para que estos establecimientos cumplan con todas las normas de seguridad, ruido, salidas de emergencia, entre otros? Y ¿Qué responsabilidad ha recaído sobre los socios de estas discotecas o los dueños de los que los alquilan para otros usos?”, y la Policía sigue sin tomar cartas en el asunto o pronunciarse sobre dichas peticiones.

El Espectador intentó comunicarse con el representante legal de Incógnito, sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.