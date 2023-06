Un extraño se denunció este 26 de junio en el sur de Bogotá. Una joven asegura que delincuentes, que se hicieron pasar por vecinos, la habrían drogado para ingresar a su vivienda y hurtar elementos de valor, entre los que se encontraba un televisor y dos millones de pesos que el dueño de la casa tenía en un armario.

Karen Parada, la denunciante, cuenta que a su casa llegaron estos sujetos pidiéndole ayuda para cuidar a un niño, afirmando que una comerciante del sector la había referenciado para dichos servicios. “Ellos llegan a golpear la puerta preguntando directamente por mí, nombrando a la vecina de la tienda, indicando que ella le dice que yo estoy disponible, que me la paso acá en la casa, que para cuidar niños”, dijo a Noticia Caracol.

Sin embargo, esto despertó dudas en la mujer, pues ella no trabaja cuidando menores. Ante la negativa, los ladrones comienzan a insistirle en que los ayudara cuidando al supuesto niño, el cual le dijeron inicialmente que era un bebé, pero luego aseguraron que tenía 6 años.

Parada abrió la puerta y uno de los sujetos le dijo: “ay, qué pena, se me olvidó presentarme” y le extiende la mano para saludarla. A partir de ahí la víctima dice que no se acuerda de lo que ocurrió. “No sé en qué momento me paso mi mano sobre la cara y ya pierdo como el conocimiento, me siento desorientada, y es cuando me doy cuenta de que están dentro de la casa”.

Ya adentro, una mujer que iba con los ladrones le habría indicado a Karen parada que saliera a la calle para que conociera al niño que iba a cuidar. “La señora me dice que vamos a dos cuadras para mostrarme el niño y yo le dije que sí, y salí con ella. Ya cuando salí me deja como a cinco cuadras botada. Cuando regresé nuevamente es que ya no tengo nada de la casa”.

Al regresar a su vivienda se dio cuenta de que le robaron dos televisores y dos millones de pesos que estaban destinados pagar una cuota al banco.

Robos con escopolamina en Colombia

Aunque se descarta de que la mujer le hayan dado escopolamina, sí se maneja la hipótesis de que los ladrones habrían usado otra sustancia para drogarla, lo cual prende las alarmas de las autoridades.

Durante este año, se han reportado 730 hurtos con escopolamina en todo el país, de los cuales 391 víctimas se han registrado en Bogotá. La capital encabeza la lista de ciudades con mayor número de casos en Colombia.

El Observatorio de Seguridad de la Universidad Central reveló que entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 2022, se reportaron 2.207 casos de hurto bajo esta modalidad en los 32 departamentos del país; sin embargo, más del 48% se registran en Bogotá.

Ante esto, las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos, en especial, en esta época que se hace el pago de la prima y que llega la temporada de vacaciones y festividades.