Las autoridades colombianas encontraron este viernes sin vida a los diez tripulantes de la avioneta Cessna 402 de la compañía Pacífica de Aviación que desapareció el miércoles 8 de enero, cuando volaba entre Juradó, en el departamento del Chocó, y Medellín, capital de Antioquia, en el noroeste del país.

(Vea también: Hombre borracho habría causado la muerte de su amigo; lo atropelló luego de pelear con él)

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó en sus redes sociales “la triste noticia de no haber encontrado sobrevivientes en la aeronave accidentada en (el municipio de) Urrao”.

La última foto de los 10 ocupantes de la pequeña aeronave es ahora un doloroso recuerdo para sus familias. Entre ellos, estaba Yoarledis Valencia, una mujer de 42 años de edad que emprendió el viaje el 8 de enero con la intención de sorprender a su hija Angie, quien precisamente este sábado 11 de enero cumple 24 años.

“Ella no avisó. Ella me dijo que se venía el 9 (de enero), pero no sabíamos que ella estaba viajando el 8. No sabíamos. Esperábamos que viajara el 9, se metió de sorpresa. Ella me había dicho que el 9. Me di cuenta porque me llamaron a las 10 de la noche que si era verdad que mi hermana venía ahí…”, relató Johanna, hermana de Yoarledis.