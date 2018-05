Según New York Post, unas 100 personas se agolparon en la calle, frente al apartamento del abogado, para manifestarse de una manera muy latina contra sus declaraciones, que han sido replicadas en varios medios de comunicación de todo el mundo y que le costaron el espacio que tenía arrendado para el funcionamiento de su oficina.

Pero la manifestación, más que una muestra de indignación se convirtió en una fiesta en la que no solo participaron los mariachis típicos mexicanos y ciudadanos de ese país, sino también personas latinas provenientes de Ecuador y Puerto Rico, que mostraban sus banderas mientras entonaban las canciones, bien conocidas por todos.

La protesta, además, fue un manifiesto a favor de la comunidad LGBTI, a juzgar por la presencia de una bandera mexicana que reemplazaba sus colores laterales por los del orgullo gay. De igual manera, en medio de las canciones, varios de los presentes gritaron “¡Viva el español!”, mientras que otros usaban el mexicanísimo insulto “Culero” para referirse al abogado Schlossberg.

La cereza del pastel fueron los tacos mexicanos que degustaron quienes estaban en el lugar, al que fueron congregados luego de una campaña encabezada por un activista, que abrió una colecta para llevar la serenata. Todo eso produjo el desacertado insulto del abogado estadounidense, viralizado la semana pasada.

En redes sociales fueron publicados muchos videos más que mostraron la fiesta que los latinos montaron fuera de la casa de Schlossberg en la ‘Gran Manzana’.

La ansiada ‘Cucaracha’, antes de otras canciones como ‘Viva México, viva América’ y ‘México lindo y querido’:

‘Cielito lindo’ desde una perspectiva ‘ojo de pez’:

Mariachi Band performs in front of racist NYC lawyer Aaron Schlossberg’s apartment on upper west side! What fun! #racist #lawyer #protest #mariachiband #spanish #aaronschlossberg #westendave #HolaAaron pic.twitter.com/LE5n7efnRH

— J.Hsu (@Jack_Hsu) 18 de mayo de 2018