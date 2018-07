El edificio, de 13 pisos de alto y más de 50 años de antigüedad, colapsó pasadas las 10 de la mañana mientras se adelantaban trabajos para su demolición, que estaba autorizada.

El artículo continúa abajo

Por el hecho, una persona resultó herida, y fue trasladada pronto al Jackson Memorial Hospital. Su estado de salud es crítico, según Miami Beach News, que también dijo que ninguno de los edificios colindantes con el siniestrado sufrió algún daño.

A pesar de que solo se reportó un herido por el hecho, la policía y el departamento de bomberos de Miami Beach aún adelantaban labores para encontrar posibles personas con vida en los escombros el lunes en la tarde, dice Miami Herald.

Esta es la grabación del momento:

Here’s video sent to WSVN of that building on Miami Beach collapsing. pic.twitter.com/YJ2BF5Lj3m

— Frank Guzman (@fguzmanon7) 23 de julio de 2018