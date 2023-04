Hacia las 10:34 de la noche de este sábado se presentó una nueva tragedia en territorio estadounidense, más exactamente en el estado de Dadeville, Alabama (al sureste del país).

(Vea también: Cuál es la agenda de Gustavo Petro en Estados Unidos, además de su cita con Joe Biden)

De acuerdo con los primeros reportes, al menos cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas luego de un tiroteo que se presentó durante la fiesta de cumpleaños de un adolescente.

Las autoridades informaron por medio de un comunicado que el tiroteo ocurrió en el estudio de baile Mahogany Masterpiece, en Dadeville, una pequeña ciudad del condado de Tallapoosa, citó CNN.

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, un portavoz de la policía afirmó que la investigación “va a ser un proceso largo y complicado”.

Las investigaciones se están adelantando ya que no se tienen pistas de la persona que disparó contra los asistentes. El medio mencionado anteriormente agregó que al presidente Joe Biden se le informó la situación y desde la Casa Blanca están en contacto con agentes del orden público y funcionarios locales para ofrecer apoyo.

Acá, un video que muestra los momentos de pánico que se vivieron durante el hecho:

In a horrifying turn of events, a teenager's birthday party at the Mahogany Masterpiece dance studio in Dadeville, Alabama, became the site of a mass shooting, leaving more than 20 people injured, according to witnesses and local media.#AlabamaShooting

pic.twitter.com/WMgETUOv9E

— Alice Williams 💙 🫏🇺🇦🌊 (@williams95alice) April 16, 2023