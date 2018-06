En las imágenes, la monja está acompañada de Sophie Pétronin, una mujer francesa de 75 años que a finales de 2016, para el momento de su secuestro, dirigía una ONG que brinda ayuda a niños con desnutrición.

La información se conoció gracias a SITE Intelligence Group, agencia que monitorea las páginas web yihadistas, y aseguró en las últimas horas un integrante del grupo de Al Qaeda con sede en Mali publicó un video a través de Telegram donde aparecen las dos secuestradas.

Según SITE, Nárvaez se dirige al papa Francisco y le pide que intervenga para ayudar a su liberación y la de Pétronin, que “está realmente enferma” y a quien se le ve brindándole cuidados de salud.

Al-Qaeda’s Mali Branch Releases New Proof-of-Life Video of Sophie Petronin and Gloria Cecilia Narváez https://t.co/LscKJyGMLS

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 13 de junio de 2018