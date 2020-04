green

El fuerte sismo de magnitud 6,5, que se sintió a lo largo del estado, se registró al final de la tarde y duró entre 20 y 30 segundos, según testigos.

“Eso fue un terremoto“, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en un mensaje en su cuenta de la red Twitter.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el epicentro se ubicó en una remota región montañosa al noreste de la capital Boise.

“La casa se sacudió, los muebles del patio se movieron, quedé mareada. Duró casi un minuto“, escribió una residente, Teresa Stephens, en respuesta al tuit informativo del USGS sobre el temblor.

El nuevo coronavirus mató a 865 personas en Estados Unidos en las últimas entre lunes y martes, de acuerdo con el balance que realiza la Universidad Johns Hopkins.

Así, el número de fallecidos asciende ahora a 3.873 en Estados Unidos, el país que registra el mayor número de casos confirmados con 188.172, 24.743 más que el balance previo.

El récord diario de muertes lo registró Italia con 969 el 27 de marzo.

Breaking: Magnitude 6.6 earthquake strikes Western Idaho. The earthquake was felt in Boise. pic.twitter.com/Uy2MQGILys — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 1, 2020

Well I have video of my perspective of the earthquake in Idaho. pic.twitter.com/wk8I0JDgzc — Aus (@ausinboise) April 1, 2020