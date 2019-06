Fue el mismo banquete en el palacio de Buckingham en el que Trump se saltó el protocolo real y le tocó la espalda a la soberana, cuando las normas dicen que los visitantes no deben hacer contacto físico con la reina, ni preguntarle sobre asuntos personales.

La fina diadema de piedras preciosas fue hecha por la casa de Garrard en 1973, publica el portal de la revista Marie Claire, que añade que según las tradiciones de la gente de Birmania, ubicada entre Nepal y Tailandia, los rubíes protegen contra las enfermedades y las malas energías.

En redes sociales, algunos curiosos se preguntan por qué entre 41 “espectaculares” diademas que supuestamente posee la monarca tenía que ser precisamente esta la que utilizara durante la visita de Trump y su esposa Melania.

The Queen has 41 tiaras! 👑

All spectacular🌟

She chose the rarely worn Burmese Ruby tiara to greet Agent Orange🍊and his 🤡 🤡

Why? Hmmm

Rubies are associated with:

Warding off plague

Fighting illness

Antidote to evil spirits and bad vibes

LOVE THE QUEEN 👸

🇬🇧🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧

— Ruth Mackinnon (@MacKinnRuth) 4 de junio de 2019