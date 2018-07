“Podemos confirmar que hay un sospechoso atrincherado activamente dentro de un (supermercado) #TraderJoes en #Silverlake”, escribió el Departamento de Policía de Los Ángeles en su cuenta oficial de la red Twitter.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Twitter: “Viendo una posible situación de rehenes en Los Ángeles”.

“Sospechoso activamente atrincherado. L.A.P.D. (policía de Los Ángeles) trabajando con la Policía Federal”, añadió el mandatario.

La cadena CNN citó a la policía diciendo que había una posible situación de rehenes en el supermercado después de que un sospechoso que estaba siendo perseguido por la policía estrelló su vehículo.

Lo mismo agregó el portal NTN 24 que señaló que antes de la presunta toma de rehenes, “un vehículo que estaba siendo perseguido por la policía se estrelló contra un poste, luego un sujeto salió del automóvil y se refugió en el almacén”.

Algunos videos publicados en Twitter por NBC Los Angeles muestra a varios policías rodeando el lugar, mientras un niño, que aparentemente estaba secuestrado, es liberado.

A young hostage is released from the Trader Joe's shooting/barricade in Silver Lake. Live Updates on NBC4 News Now: https://t.co/pMgERwjqyD pic.twitter.com/rbyQn5tJ4j

Police pulled a woman from the car that led police on a chase starting in the Hollywood area. The driver barricaded himself inside a Trader Joes’ in Silver Lake, with multiple shots being fired at the scene. Live updates: https://t.co/TxoO6jcdJA pic.twitter.com/4AXtmh735B

— NBC Los Angeles (@NBCLA) July 21, 2018