La imagen principal de la revista es la foto de un rostro, que no es sino un híbrido a medio camino entre las caras del presidente ruso y el estadounidense. La portada, por supuesto, no es sino una crítica a la actitud sumisa que tuvo Trump con Putin en el encuentro, algo que le trajo muchos problemas en su país.

Esta es la última cubierta de Time, con una animación previa:

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmPpic.twitter.com/qq6iOjlis1

