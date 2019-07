La instantánea muestra a Riham, de 5 años, sujetando de la camiseta desgarrada a Tuka, de 7 meses, a punto de caer, mientras que Dalia, a su lado, parece estar atrapaba bajo un escombro de cemento. Detrás de ellas, más arriba sobre los cascotes del edificio, un hombre grita y se lleva una mano a la cabeza, impotente ante el drama.

La pequeña Riham (la que sostenía a la bebé, pero que fue severamente lastimada por los escombros) falleció poco después de esta foto, mientras que la bebé Tuka y Dalia fueron hospitalizadas en Idlib.

“Tuka sufre un traumatismo craneoncefálico. Estuvo bajo respiración artificial durante 24 horas, ahora se encuentra en cuidados intensivos. Su estado es estable, si Dios quiere”, indicó el doctor Ismail.

Dalia, por su parte, “se encuentra en un estado estable”, después de haber sido operada de una herida en el pecho, según el doctor Mohamed, un médico del mismo hospital.

Tawfik Kattan, formaba parte de los socorristas de los cascos blancos que intervinieron el miércoles en Ariha después del ataque aéreo. Tras haber evacuado a una víctima, volvió rápidamente al lugar del drama.

La madre de esta familia, compuesta de seis hermanas, murió en los bombardeos. Además de Riham, otra de sus hijas, Rowan, de tres años, sucumbió el viernes a sus heridas del vientre y el pecho.

El régimen sirio, apoyado por su aliado ruso, lleva a cabo bombardeos casi diarios desde finales de abril en la provincia de Idlib, y en las zonas adyacentes en las provincias limítrofes de Alepo, Hama y Latakia.

En casi tres meses, los bombardeos aéreos han matado a unos 740 civiles, entre ellos más de 180 niños, según el OSDH.

Iniciada en 2011, la guerra en Siria causó más de 370.000 muertos y millones de desplazados.

