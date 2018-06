El jefe de la Policía de Orlando, John Mina, indicó que el agente sufrió “heridas de mucha importancia” y está siendo operado en el Centro Médico Regional de la ciudad.

Mina, citado por Telemundo, dijo que los agentes respondieron a una llamada en Westbrook Apartments, en Eaglesmere Drive, cerca de South Kirkman Road, alrededor de las 11:45 p.m. de este domingo.

“Las autoridades fueron al apartamento que está cerca de Universal e intercambiaron disparos. Al menos una bala alcanzó a un oficial, dijo la policía”, agregó ese medio.

El complejo de viviendas fue evacuado después de que la novia del hombre que retiene a los niños lograse salir del apartamento, casi a medianoche del domingo, y denunciara a la policía que su novio la agredió y se quedó en el interior de la vivienda con cuatro niños, de 1 a 12 años de edad.

El jefe policial indicó que desconoce si el hombre también resultó herido en el intercambio de disparos con la policía.

OPD @ChiefJohnMina briefs the media on officer shooting and ongoing barricaded suspect situation. pic.twitter.com/caMPfB41Yj

— Orlando Police (@OrlandoPolice) 11 de junio de 2018