De igual manera, Gaisie señaló en el dialogó con la emisora colombiana que él es un profeta y que el Señor habla con él todos los días. “A través de las súplicas y la meditación, Dios habla conmigo y yo con él”, agregó.

Por otro lado, el pastor africano aprovechó en el programa de Blu Radio para aclarar que él nunca dijo que iba a resucitar al mítico exjugador de la National Basketball Association (NBA), fallecido el pasado 26 de enero.

“Jamás afirmé que traería de vuelta a la vida a Kobe Bryant, ni siquiera lo conocí. Claro que Dios me ha utilizado como instrumento para revivir personas. No obstante, el Señor nunca me dio instrucciones de traer de vuelta a Bryant”, puntualizó el religioso en la emisora nacional.

Cabe recordar que The Standard, el diario más antiguo e importante de Kenia, indicó que Gaisie afirmó que iba a revivir a la leyenda de Los Angeles Lakers, si la familia le pagaba 50 millones de dólares.

Sin embargo, el ghanés enfatizó en la entrevista para ‘Mañanas Blu’ que “esa información es falsa” y que “fue publicada por los enemigos de Cristo”. “Dios me usó para traer a alguien a la vida, eso es verdad, pero lo de Kobe Bryant, no”, concluyó.

Entre tanto, este martes la oficina forense de Los Ángeles confirmó que los familiares de Kobe ya recibieron su cuerpo y el de su hija Gianna Maria. Además, informaron que las otras siete víctimas fueron plenamente identificadas.