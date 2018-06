Aunque un eventual segundo mandato de Donald Trump en los Estados Unidos terminaría en 2025, más de un año antes del 23º Mundial de fútbol, el reparo más recurrente a la candidatura conjunta de Estados Unidos, Canadá y México gira en torno a los visados, apunta The New York Times.

El diario neoyorquino destaca el ejemplo de Irán, uno de los ocho países a los que Trump ha impuesto restricciones para viajar a Estados Unidos, y que ha clasificado a los dos Mundiales más recientes. También resalta que un Mundial conjunto con Canadá y México incrementaría de manera significativa los movimientos fronterizos que el propio Trump ha intentado combatir desde la Casa Blanca.

Por esta razón, las cartas de Trump al presidente de la Fifa, Gianni Infantino, podrían inclinar la balanza a favor de la candidatura americana.

La más reciente data del 2 de mayo de 2018, Trump expone como carta de presentación los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 (verano) y Salt Lake City 2002 (de invierno), así como el Mundial de 1994, y agrega:

La nueva posición conciliadora de Trump contrasta con la que ha expuesto en sus redes sociales, donde prácticamente amenaza a los países que no apoyen la candidatura de Estados Unidos, Canadá y México:

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018