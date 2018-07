Durante la entrevista para el programa, el exfutbolista habló sobre las malas condiciones económicas que afrontó el delantero Feirense, su hijo, y aseguró que no pasó tal cosa; “plata fue lo que yo le di, y bastante”, aseveró Valencia.

Según ‘El tren’, las declaraciones de ‘El trencito’ fueron como una puñalada por detrás, porque cuando era pequeño él le regaló 3 carros de baterías, que costaban alrededor de 14 o 15 millones de pesos, y también le dio un cheque a su expareja por 190 millones de pesos, así que dinero no les faltó.

Además, dijo que después de una separación, aunque no se dijera, la relación con los hijos es el 80 % dinero, que él siempre le cumplió económicamente y que de su hijo jamás recibió un detalle. Incluso, mencionó que sus padres fueron coteros, no creció con muchas comodidades y él jamás había sido desagradecido.

También aclaró que sí lo apoyó:

“En el entreno yo me quedaba con él, me decía el profe ‘Bolillo’ Gómez: ‘entrene a los delanteros’, yo los entrenaba; con él (su hijo) me quedaba más tiempo, trabajándolo; entonces, ¡ese es el papá que no lo quiere!”.