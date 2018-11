En el primer programa de duelos, con una bolsa de 10 millones de pesos para cada ganador, ‘Thalía’ hizo su mejor esfuerzo pero desnudó lo que desde el principio del concurso le reclamaba el público en redes sociales: que no se parece a Thalía, ni en el físico ni en la voz.

Este fue el duelo de ‘Thalía y ‘Maía’:

A continuación, algunas reacciones después de la presentación de ‘Thalía’, que fue la única que salió derrotada por decisión unánime.

Esa thalia de mexicana no tiene nada,parece de pasto 😂😂 #YoMeLlamo pic.twitter.com/kd0eyzF2t5

Por favor q alguien me diga q trabalenguas fue el q cantó Thalía jajaja jajaja Dios… No entiendo porque no le han hecho palomita ✋ #YoMeLlamo

— Dianita ortiz (@Dianitaortizz) November 20, 2018