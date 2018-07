Un sueño que hoy se convierte en una realidad! Una nueva oportunidad para aprender, para seguir creciendo en esta carrera que tanto me apasiona. Una nueva oportunidad para estar más cerca de cada uno de ustedes! Desde hoy los acompaño en la emisión de la mañana de @noticiasrcn con un equipazo increíble! Nos vemos de lunes a viernes a las 5:30 AM!

