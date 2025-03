Después de 39 años de trayectoria en la televisión colombiana, Viena Ruiz se despidió oficialmente del Canal RCN, marcando el final de una era en el entretenimiento nacional.

La reconocida presentadora paisa y exmodelo fue homenajeada en el programa ‘Buen día, Colombia’, donde tuvo su última participación en televisión antes de retirarse para emprender nuevos proyectos.

Durante su emotiva despedida, Viena expresó su gratitud y emoción por cerrar este capítulo de su vida profesional. “Me siento vital para retirarme, para pensionarme, pero no sé si regresaría a la televisión. Never say never. Tengo planes, voy a seguir adelante y viajar mucho. Estoy feliz, en paz y tranquila. Además, llegar a mi edad ya pensionada es un honor y un logro que valoro profundamente”, comentó.