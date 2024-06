Una de las dinámicas diferentes que implementaron en esta temporada 2024 es que cada semana hay un invitado externo para cada equipo, por lo que una semana llegan tres mujeres y en la otra llegan solo hombres.

Ese día solamente los participantes invitados compiten y quien gana se lleva un premio diferente al del equipo y le permite a quienes representa ponerle un castigo a sus contrincantes.

El hecho es que hace poco llegó a competencia un hombre llamado Samuel al equipo Omega y sorprendió al equipo rosado y a los televidentes con la prótesis que llevaba en su pierna.

Sin miedo alguno, el competidor se le midió al mismo reto que el resto y sorprendió con su habilidad, su esfuerzo y su concentración.

Lo que terminó de conmover a los usuarios que activamente comentaban en redes sociales fue la historia detrás de la pérdida de su pierna.

“En el año 2001 estaba en el Putumayo, al sur de Colombia. Teníamos una operación especial y cuando se inició el combate pisé una mina antipersonal. Me revisan, me arman el pie de nuevo y 10 días después me dicen: ‘La mina que usted pisó tenía materia fecal, hay que amputar su pierna; o la cortamos ya o va a perder la rodilla’”, afirmó el participante.

“Ahí toca tomar decisiones duras de vida. El haber pisado la mina no solamente me cortaba la pierna, sino el hogar, los hijos, la familia, la sociedad, todo se borró”, continuó diciendo Samuel.

Pero la fue el deporte lo que le salvó la vida, pues encontró una inspiración: “Dos años después encuentro en el deporte una oportunidad para empezar de nuevo, empecé a correr, empecé a vivir y mi vida volvió a nacer. En el 2013 empecé a hacer 10 kilómetros, luego 15, 33 y luego 42″, finalizó diciendo.