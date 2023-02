A Nina, quien es recordada por su participación en producciones como ‘Enfermeras’, ‘La niña’ y ‘Chichipatos’, recientemente le fue negada su entrada a México, en donde fue retenida arbitrariamente.

Días después de haber regresado a Colombia, la actriz contó detalles de lo que vivió durante esas horas y las burlas a las que fue sometida por parte de migración en ese país.

Este es el en vivo que hizo la actriz a su llegada:

La choacoana, quien ya había visitado un par de veces el país azteca, se declara admiradora de la cultura y su gente, de quienes no tiene queja alguna, por el contrario asegura que de sus visitas a Ciudad de México y Guadalajara solo tiene lindos recuerdos. Aunque, ya había escuchado historias de atropello a los colombianos en esta nación.

En entrevista con la revista Semana, la actriz detalló lo que tuvo que pasar mientras la retenían sin darle mayor explicación. “Fue angustiante estar en esa pocilga”, dijo Caicedo.

“Me llevaron a un calabozo en donde habían casi 50 personas de las que cuales 30 éramos colombianos , los restantes iban de Perú y Haiti. Las condiciones eran inhumanas, había personas que llevaban hasta cinco días sin que les resolvieran su situación. No me dieron comida, ni agua, me dejaron ahí sin mis cosas personales e incomunicada”, contó la actriz.