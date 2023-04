Paul Cattermole, vocalista de S Club 7, falleció a los 46 años, semanas después de que la banda británica de pop anunciase una gira, informó este viernes su familia en un comunicado.

We are truly devastated by the passing of our brother Paul. There are no words to describe the deep sadness and loss we all feel. We were so lucky to have had him in our lives and are thankful for the amazing memories we have. (1/2) pic.twitter.com/CFpkjU62aD

— S Club 7 (@SClub7) April 7, 2023