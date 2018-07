La presentadora del Canal Caracol admitió en una publicación de Instagram que había sido “terca y mula” por no haber ido antes al médico, pues pensaba que no era nada grave, pero al pasar de los días le costaba mucho tomar líquidos y se le hacía muy difícil respirar ,y por consiguiente, no había dormido en tres días por su grave estado de salud.

“Pero pasaban los días y la inflamación no cesaba y cada día me costaba más respirar, tragar y por supuesto dormir … llevo como 3 noches prácticamente pasando derecho” confesó Mónica.

Finalmente, no soportó tanto dolor y se fue a urgencias a una reconocida clínica de Bogotá. Allí, el doctor le detectó las amígdalas “a punto de explotar”, los ganglios muy inflamados y le encontraron placas. Para tener una recuperación rápida tuvo que soportar 4 inyecciones, la mayoría en las nalgas y una en el brazo.

Rodríguez terminó su relato y afirmó que ya estaba en su casa bajo los cuidados de su perrita ‘Breña’. Aquí la publicación que hizo en redes: