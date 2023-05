La artista Miley Cyrus lanzó este 16 de mayo el video de su canción ‘Jaded’, que es el tercer videoclip oficial de su más reciente álbum de estudio ‘Endless Summer Vacation’. El 12 de enero había dado a conocer la producción audiovisual de ‘Flowers’, mientras que el 10 de marzo lanzó el video de ‘River’ junto a las demás canciones.

La artista también ha compartido videos con las versiones acústicas de las tres canciones en sus canales oficiales. ‘Jaded’, que en español quiere decir hastiado, agotado o cansado, contiene referencias visuales, así como en la letra de la canción, sobre la relación de Cyrus con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo casada por un par de años.

El video musical fue dirigido por Jacob Bixenman, quien también dirigió los demás contenidos audiovisuales del álbum, así como el especial ‘Backyard Sessions’. ‘Jaded’ fue co-dirigido por Brendan Walter, conocido por su trabajo con otros artistas musicales como Panic! At The Disco y Fall Out Boy. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Frank Mobilio, quien también ha trabajado con Alicia Keys, Arctic Monkeys y The Weeknd.

‘Jaded’, al igual que otros títulos del álbum de Cyrus, hablan de rupturas amorosas. Como aseguran sus aficionados, pareciera que la artista le hablara directamente a su expareja, el actor Liam Hemsworth, del cual se separó en 2019. “¿No es una pena que terminara así? Dijiste adiós para siempre, pero nunca desempacaste. Fuimos al infierno, pero nunca regresamos”, dice la cantante.

🚨 Miley Cyrus parodies old music videos about Liam Hemsworth in new single ‘Jaded’!

she references ‘Adore You’, ‘Malibu’, and ‘Slide Away’, ballads about wanting to marry Liam Hemsworth, to live in Malibu forever with him, and about his addictions.

Cyrus talks about Liam's… pic.twitter.com/wf5rkPheR4

— Miley Cyrus Updates (@MileyCyrusBz) May 16, 2023