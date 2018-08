“Siempre he sido transparente sobre la adicción que tengo. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no desaparece, es algo con lo que tengo que luchar y todavía no he hecho” fueron las conmovedoras palabras que expresó la cantante Demi Lovato después de ser internada de urgencias por una sobredosis.

La intérprete de ‘Heart Attack’ aprovechó esta publicación para agradecerle a Dios, a todo su equipo de trabajo, a su familia y a sus fans, por siempre estar con ella en los momentos difíciles. Incluso, afirmó que sin ellos no estaría escribiendo esta carta.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar 9 tips para que los hombres duren más en el sexo, según actores porno

“Ahora necesito tiempo para sanar, centrarme en mi sobriedad y empezar la recuperación. Nunca olvidaré todo el amor que me han mostrado” finaliza la carta de la joven.

Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el 5 Ago, 2018 a las 1:53 PDT

La cantante fue encontrada en su casa de Hollywood Hills en donde fue llevada a emergencias a causa de una sobredosis de drogas. Desde hace varios años, la cantante ha venido luchando contra el abuso de sustancias psicoactivas, logró estar sobria durante 6 años, tiempo en el que dejó el alcohol, la cocaína y el oxycotin, pero aparentemente volvió a recaer.