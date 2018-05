De ahí que Martina eliminó el video de su baile donde fans le escribieron los comentarios “ignorantes, atrevidos y muy ridículos” —dijo ella— cuestionándola por sus trenzas, y a cambio subió a Instagram tres grabaciones en las que reflexiona sobre el matoneo, con duras frases.

“Subí un video bailando, tengo trenzas africanas porque me dio la gana, quise hacérmelas, y la gente empezó a opinar sobre mis trenzas; opinión que no pedí, pero que como soy una figura pública me tengo ‘aguantar’. Quité el video, no porque sintiera que me estuvieran haciendo ‘bullying’, a pesar de unos comentarios terriblemente ofensivos y racistas, sino para restarle atención a lo de mis trenzas y que ustedes se enteraran que hoy, en Montería, Córdoba, una niña de 12 años se suicidó porque le hacían ‘bullying’ [por ser gordita; por sobrepeso]. Eso sí es importante”, expresó.

Luego, la cantante continuó mostrando su preocupación por la gente que es víctima de matoneo y no puede con esa carga “compleja y dolorosa”.

Por eso, además hizo una invitación al respeto y a ayudar a quienes se encuentren en esa situación, en vez de estarse preocupando por ella o por cosas superficiales como sus trenzas.

“Yo soy una persona adulta, crecí en un hogar donde me inculcaron valores, me enseñaron a respetar, a amarme como soy, a tomar mis propias decisiones, a ser responsable con lo que digo, hago, pienso y canto. Gracias, pero esta vez no se preocupen por mí”, manifestó la artista, y añadió:

“Si pa’ algo sirve ser un personaje público, espero que sirva, esta vez, para ser la voz de muchos niños, de muchas personas, de todas las edades, que en este momento están sufriendo a causa del ‘bullying’, porque vivimos en una sociedad que no respeta y no soporta las diferencias. Este es un video superdesesperado para pedirles que estén atentos a todas las personas que viven a su alrededor, cualquiera de ellos puede estar atravesando por una situación terrible, matoneo, ‘bullying’, como le digan. ¡Es real!”.

“Háganse un favor, respeten y empiecen a prestarle atención a la vida real, que estas cosas que pasan aquí, donde se ve todo perfecto y lindo, esto no es verdad”, puntualizó.

Aquí esas grabaciones en las que Martina hizo su reflexión. Cabe mencionar que las recopilamos en otro video, pues horas después de hacer públicos sus comentarios la cantante borró dos de las tres publicaciones.