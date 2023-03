La imagen en la que un hombre, al que solo se le ven las manos, le coloca el anillo a Laura es la apertura del episodio 1, de la temporada 22, de su formato de entrevistas, emitido en marzo de 2023, y cuyo invitado fue Mateo Carvajal, ganador del ‘Desafío’ 2017.

Luego de esa toma, que se puede ver en el siguiente video de YouTube, la estrella de la presentación arrancó diciendo: “Estamos celebrando el amor”, mientras que su compañera de set aclaró por qué a la santandereana le pusieron un anillo de compromiso.

“Ojo, si ustedes pensaron que la que se iba a casar era Laura Acuña, no”, afirmó Cristina Estupiñán, su colega lo reconfirmó y en ese momento ingresó Mateo, el protagonista de la historia. Cabe mencionar que Acuña ya ha estado casada: su segundo esposo es Rodrigo Kling, el papá de sus dos hijos.

En la entrevista dijeron abiertamente que el exnovio de Melina Ramírez fue el que se comprometió, pero no con ‘Laurita’ (pese a que ella hizo la actuación con el anillo), sino con su novia, Stephanie Ruiz.

Ese compromiso del exparticipante del ‘Desafío’ y ‘La isla de los famosos’ (‘reality’ al que renunció) había ocurrido días antes, en televisión, en una emisión de ‘Buen día Colombia’, de RCN. También en otras oportunidades, con una argolla y una joya más (complemento del anillo que él le dio a su pareja en TV).

Así lo aseguró Mateo en la charla con Acuña, pues dijo que, si bien no ha llegado el compromiso matrimonial definitivo, las anteriores pedidas de mano han sido una forma de él para demostrarle a Stephanie que la ama, que está firme con ella y muy enamorado. Eso lo expresó el famoso delante de su novia, pues ella llegó a la entrevista.

Todo eso se puede oír desde el tiempo 1:01:00 de la grabación de esta nota, en la que la pareja también contó detalles de su historia de amor y de una corta ruptura que hubo antes del compromiso. Igualmente, se aclaró que ‘Stepha’ sí estaba feliz cuando recibió el anillo en televisión, aunque no parecía, pues así es su forma de ser.

“Estaba feliz, pero soy una mujer que no muestra mucho sus emociones”, puntualizó la novia de Mateo Carvajal en la entrevista con Laura y Cristina, donde igualmente aseveraron que no es verdad que se hayan casado, como se rumoraba, pues la argolla que usan no es de boda, sino de uno de sus compromisos.