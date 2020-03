green

Las autoridades están al tanto porque, incluso, las famosas aseveraron que en el aeropuerto les hicieron firmar un documento y las mandaron a aislamiento preventivo.

Sin embargo, a Fabiola se le fue aumentando la fiebre y la tos, por lo que ambas cantantes llamaron a su servicio médico, que las atendió, mientras que en el 123 siguen diciéndoles que van a ir a hacerles la prueba, pero siguen esperando, agregó Nelly.

“Estamos en cuarentena, regresamos al país después de un viaje a Estados Unidos. Regresamos el 16 de marzo en la noche. Llegamos con cierta sintomatología, dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta y malestar general. Hemos solicitado desde ese mismo día, porque a ‘Fabi’ se le subió mucho la fiebre, mucha tos, que vinieran a revisarnos. Vino Emermédica, le reportaron al 123, y no nos hacen sino decir que sí, que nos van a llamar, que van a venir, que nos van a hacer la prueba, y nada. Esto es una incertidumbre muy grande, uno no sabe qué hacer, si lo tiene o no lo tiene”, expresaron.

Es más, las intérpretes se quejaron porque luego les indicaron que si querían que les hicieran el examen debían desplazarse a un centro médico, incluso, haciéndolas violar la orden de aislamiento que tienen.

“El Gobierno debería estar revisando a las personas en su casa, no como nos dijeron esta mañana que debíamos desplazarnos para que no lo hicieran. ¡Por Dios, qué irresponsabilidad! Todavía nos dicen que no podemos salir, que nos meten a la cárcel, y nosotros por conciencia propia estamos en cuarentena, como para salir a propagar las cosas, o que de pronto sí lo adquiramos en medio de la debilidad que tenemos”, puntualizó Nelly, como se puede escuchar en la grabación que CM& compartió en YouTube.