Pero estas muestras de “rebeldía” contra los estándares de belleza siguen siendo tachadas por la sociedad y más cuando quienes los cometen son famosos, como fue el reciente caso de la actriz y cantante Bella Thorne, quien fue sorprendida en la playa con una gran marca de vello en sus axilas.

La artista se encontraba en las playas de Maui, Hawái, junto a su hermana Dani y un amigo, cuando fue captada por un paparazzi recogiendo su cabello, movimiento por el que dejó al descubierto sus axilas, y que aprovechó el fotógrafo, como se vio en una publicación del Daily Mail en su cuenta de Twitter.

Bella Thorne shows off her ARMPIT HAIR on vacation in Hawaii https://t.co/tIjzJgm8RB

