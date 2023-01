Cinco de los diez participantes del equipo de Maía regresaron al escenario de ‘La descarga’ luego de experimentar la convivencia dentro del campamento musical.

Jair Santrich, Anamilé, María Nelfi, Laura Azul y César Amaya fueron los encargados de iniciar un nuevo reto dentro de la competencia, en el que uno de ellos resultó salvado por su mentora, y otro debió despedirse del ‘reality’ de canto, de acuerdo a la decisión de los demás consejeros.

(Vea también: Éxito de Jessi Uribe puso en aprietos a cantante de ‘La descarga’; Maía se lo echó en cara)

La participante de más edad en el concurso, les manifestó a sus compañeros de la competencia que se sentía un poco afectada por estar lejos de su familia, lo que encendió las alarmas de que la mujer podría renunciar. Sin embargo, María Nelfi decidió asumir el reto que le dio Maía y se enfrentó una vez con los demás para continuar.

La mujer sorprendió a los mentores y a los participantes con su sentida presentación en la que interpretó la ranchera ‘Qué bonito amor’, de José Alfredo Jiménez.

En medio de su ‘show’, varios de los concursantes que se encontraban viendo desde el campamento lo que ocurría en el escenario, no aguantaron las lágrimas de la emoción.

“María Nelfi, me tienes llorando porque me hiciste acordar de mi familia”, “le he dicho que me hace acordarme de mi abuela. Ella es como una mamá para todos aquí”, “ella es un ser tan mágico, y su interpretación me llegó al alma”, fueron algunos de los comentarios de los demás cantantes.