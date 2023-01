Hace dos meses, la cantante y empresaria Cherilyn Sarkisian, conocida mundialmente como Cher, conmocionó la industria del entretenimiento al mostrarse por primera vez, después de algunas décadas, con una pareja sentimental. Se trataba del productor musical Alexander AE Edwards, a quien, según la prensa internacional, habría conocido por Tyga, un amigo en común.

(Vea también: Reina Isabel II, Pelé, Taylor Hawkins y otros famosos que murieron en 2022)

Desde entonces, la nueva pareja sigue llamando la atención de los medios y fanáticos del mundo de Hollywood, a pesar de lo poco que muestra la celebridad sobre su vida íntima. Su relación llamó la atención por la notoria diferencia de edad entre ellos, mientras la actriz y cantante de Broadway cumplió 76 años, Edwards celebró 36.

A través de Twitter, la intérprete de Believe sorprendió con una foto de las manos de su pareja sosteniendo un anillo de compromiso. “No hay palabras”, escribió junto a la foto donde se ve una uña de color verde. Minutos después, y ante la reacción de sus más de cuatro millones de seguidores, la artista reveló, supuestamente, la verdadera razón de la imagen. “Publiqué esto porque sus uñas son muy cheveres”, aclaró.

THERE R NO WORDS, ALEXANDER,A.E pic.twitter.com/TZOYLGVWkv

Alexander AE Edwards es un reconocido productor musical y vicepresidente de A&R de Def Jam Records. Se le relacionó con la cantante cuando los vieron tomados de las manos en una salida nocturna por las calles de Los Ángeles. Según la revista People, se mostraron muy sonrientes y cercanos.

(Lea también: Kanye West está desaparecido, asegura su exmánager: no contesta llamadas ni paga cuentas)

I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE

— Cher (@cher) December 25, 2022