La figura del entretenimiento ha estado en las primeras planas de los medios del corazón durante las últimas semanas, debido a su posible romance con Kendall Jenner.

Una de las grandes pasiones del cantante puertorriqueño son los deportes. A menudo, el cantante asiste a juegos de la NBA y la NFL, pero otra disciplina que se roba su corazón es la lucha libre.

Qué hará Bad Bunny en el evento de WWE en Puerto Rico

Hace algunos años, Bad Bunny dio una entrevista en una entrevista para la revista Allure y allí dejó ver la emoción que le despierta ese deporte: “En verdad, la lucha libre me ha influido mucho y lo he aplicado a mi carrera”.

Por ese motivo, se conoció que el cantante de éxitos como ‘Tití me preguntó’ y ‘Neverita’ hará parte de un evento de la WWE en San Juan de Puerto Rico y así lo confirmó el director de contenido de la WWE, Paul ‘Triple H’ Levesque.

“Bad Bunny es uno de los artistas más populares del mundo y en ninguna parte eso es más evidente que en su Puerto Rico natal”.

El cantante hará las veces de presentador en el evento de la WWE ‘Backlash’ en su país y esa invitación tiene un sentido muy especial para él. Desde 2005, la isla caribeña no recibía un evento de ese estilo y en esa ocasión, Bad Bunny no pudo asistir: “Cuando era niño, no pude asistir a la Revolución de Año Nuevo en el Coliseo. Finalmente, 18 años después, WWE regresa a la isla con un evento masivo y esta vez no me lo perderé”.

Cuándo será el evento de WWE con Bad Bunny en Puerto Rico

‘Backlash’ se llevará a cabo en su país natal el próximo 6 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

No es la primera vez que el reguetonero participa en eventos de esa franquicia, ya que hizo parte en 2021 de ‘Royal Rumble’, al igual que en 2022.