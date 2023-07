Cada vez son más los creadores de contenido digital que buscan expandir sus proyectos con el fin de llegar a más personas, y por supuesto, facturar más. Ahora, es Andrea Valdiri, quien decidió arriesgarse con un nuevo negocio.

Fue la misma influenciadora quien habló de su emprendimiento a través de varias historias de Instagram. Allí comenzó hablando de la transformación que tuvo su cuerpo en las últimas semanas, y es que la famosa bajó varios kilos.

(Vea también: Andrea Valdiri le llegó con regalo y reflexión llamativa a Saruma, por el Día del Padre)

De acuerdo con ella, este cambio la hizo pensar en el nuevo proyecto y cómo podía usar la misma fórmula para ayudar a sus seguidores:

“Tuve problemas de retención de líquidos, me tomaba pastillas que no eran, me inyectaba cosas que no eran, hacía ejercicios que no eran. Entonces, yo decía: ‘Qué es lo que tengo’. Por eso pensé que debía hacer un pare y mirar qué era lo que realmente estaba mal. Y cuando coges estos hábitos y los llevas a tu vida, te cambia todo. Eso es lo que quiero contigo”.