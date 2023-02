La presentadora del programa ‘Buen Día Colombia’ del Canal RCN, Ana Karina Soto, fue dada de alta este martes luego de permanecer hospitalizada en una clínica de Bogotá por cuenta de unos cálculos en los riñones que desencadenaron en una infección urinaria. Luego de un par de días de hospitalización, Soto señaló este miércoles 14 de febrero que vuelve al programa en el que trabaja todas las mañanas de lunes a viernes.

“Mi tratamiento va muy bien. El nuevo antibiótico sí está dando resultado y me van a dar de alta, me voy para la casita y podré esperar a Alejandro (Aguilar, esposo de la actriz), me voy a seguir cuidando. Mañana vuelvo a Mañanas Express y Buen Día Colombia, prepárense porque voy con todos los poderes. Gracias por los mensajes de estos días y gracias al personal de la clínica”, dijo Soto hace unas horas.