Durante el programa, hubo un especial en el que le preguntaron a varios artistas por el tema de la vanidad y a lo que se han sometido parar lograr ciertos estándares.

Fue en medio de esas entrevistas en que la jurado del programa ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, que está próximo a empezar, respondió sin censura que a ella su público la ha hecho bonita.

“Nunca me creí bonita, me han hecho bonita, la gente, por vanidad no he hecho nada extremo”, indicó Amparo.