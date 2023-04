Las personas que viajan al estado de Florida de vacaciones suelen visitar dos ciudades principalmente: Miami y Orlando. Sin embargo, estas dos no están del todo cerca, pues en carro el trayecto puede durar hasta 3 horas y media sin contar con el tráfico que se pueda presentar.

(Ver también: ¿Cuáles son las mejores fechas para visitar los parques de Disney en 2023?)

Para esto, la mejor alternativa es alquilar un carro y comenzar su viaje, sin importar a donde se llegue primero. No obstante, el alquiler del automóvil es costoso ya que hay que pagarle seguros y cobran por días. Además, si es menor de 25 años, el precio sube aún más.

Bajo esta perspectiva, a partir de este verano se podrá utilizar otra opción para viajar entre estas ciudades en un tren de alta velocidad, lleno de tecnología, cómodo y más económico.

Se trata del Brightline, el cual presentó su estación oficialmente en Orlando y se espera que la venta de boletos comiencen el próximo mes, según confirmaron los directivos de la empresa.

WATCH: An inside look at Brightline’s new station at @MCO. Patrick Goddard, @GoBrightline President, said ticket sales for #highspeed Miami-to-Orlando route scheduled to start next month in time for start of #summertravel season. https://t.co/OSpz2YrdRV pic.twitter.com/1YZmsrNvZt

— Christina Boomer Vazquez, M.S. (@CBoomerVazquez) April 20, 2023